الدفاع المدني يستنفر لإخماد حريق "كبير" في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الخميس، باندلاع حريق كبير في منطقة شارع الضلال شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع في منطقة شارع الضلال قرب صندوق الاسكان"، موضحا أن "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد الحادث باشراف ميداني مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان".

من جانبه، أفاد الدفاع المدني في بيان، بأنه "بامر من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة تستنفر لاخماد حادث حريق كبير اندلع داخل ثلاث مخازن عملاقه في منطقة شارع الضلال قرب صندوق الاسكان المخزن المحترق الاول يحتوي على عدد كبير من الدراجات النارية بمساحة 800 متر والمخزن الثاني يحتوي على كميات ضخمة من مادة اللباد سريعة الاشتعال والمخزن الثالث يحتوي على كميات ضخمة لخزن وتجارة مادة معسل الأرگيلة".

وأضاف، "كذلك تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وانقاذ معرض الأمين للسيارات الذي يحتوي على اكثر من 75 سيارة مركونة ومعرض للدرجات النارية مجاور يحتوي على اكثر من 300 دراجة نارية وبضائع متنوعة اخرى".

وأشار إلى "مشاركة اكثر من 40 فرقة وعجلة اطفاء وصلت إلى موقع الحادث بغضون دقائق واشتبكت مع النيران وابعدتها خطرها عن ما يجاورها من شواغر، ومخازن مملؤة بالبضائع ومازالت عمليات الاخماد تجريها فرق الدفاع المدني للوصول الى للسيطرة الكاملة على النيران والاخماد التام للحريق".