الدفاع المدني يخمد حريق "مخازن الكرادة" ويخلي دوراً سكنية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، إخماد حادث حريق اندلع داخل مخازن في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها في جانب بغداد الرصافة استنفرت للسيطرة على حادث حريق كبير اندلاع داخل مخازن تحتوي اجهزة كهربائية مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني في منطقة الكرادة وسط بغداد بإشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

واضافت أن "الحريق شكّل خطراً حقيقياً لعدد من الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث مما اضطر فرق الدفاع المدني الى اخلاء تلك الدور من ساكنيها أولاً والمباشرة بتطويق النيران وحصر امتدادها ثانيا حتى تمكنت من تنفيذ عمليات الإقتحام المباشر وسط المخازن المحترقة والسيطرة الكاملة والاخماد التام للحادث وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني بحسب البيان، "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع حادث حريق بادئ الأمر".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق كبير بمخازن تجارية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً كبيراً اندلع داخل مخازن تحتوي اجهزة كهربائية في منطقة الكرادة وسط بغداد، وأن الدفاع المدني وجه اكثر من 15 فرقة اطفاء للسيطرة على النيران وابعاد خطرها عن البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث".