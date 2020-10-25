الدفاع المدني يخمد حريق "خيم التحرير" ويعلن حصيلة بإصابات منتسبيه بالتظاهرات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاحد، إخماد الحريق الذي اندلع بعدد من خيم ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر في المديرية لوكالة شفق نيوز، إن "منتسبين اثنين من الدفاع المدني اصيبا، وتعرضت عجلة انقاذ نتيجة ضربها بالحجارة من قبل المتظاهرين".

وأوضح ان "العدد الكلي لمصابي الدفاع المدني بلغ ٨ بينهم ضابطين، فضلا عن تضرر عجلتين اختصاصية للإطفاء والانقاذ".

وأشار المصدر إلى "اخلاء احد عناصر حفظ القانون بواسطة عجلة مدير عام الدفاع المدني نتيجة اصابته بجروح خطيرة"، مبينا أن "الوضع غير مستقر وهناك عملية كر وفر".