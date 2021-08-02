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الدفاع المدني يخمد حريق "بسماية" دون إصابات

Category: أمـن

Date: 2021-08-02T15:47:18+0000
الدفاع المدني يخمد حريق "بسماية" دون إصابات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن الدفاع المدني أخمد الحريق الذي اندلع قرب مجمع بسماية جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث الحريق قرب مجمع بسماية الذي اندلع بعدد من الكرفانات والجملونات دون تسجيل اصابات".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق قرب مجمع بسماية السكني جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع داخل عدد من الكرفانات بالقرب من بوابة مجمع بسماية"، موضحا أن "الكرفانات متخذة كمخازن للمواد الغذائية".

وأضاف، أن "النيران بدأت تلتهم عددا من الجملونات القريبة من الكرفانات"، مشيرا إلى أن "مديرية الدفاع المدني دفعت بتعزيزات باتجاه الحادث من أجل إخماده".

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