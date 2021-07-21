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الدفاع المدني يخمد حريقاً في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-07-21T12:51:18+0000
الدفاع المدني يخمد حريقاً في بغداد

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد، يوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع بمولدات كهربائية، وإبعاد الخطر عن المنازل المحيطة بالمكان.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحريق اندلع بمولدات كهربائية اهلية وغرفة لعامل تشغيل المولدة مشيدة من الواح "السندويج بنل"، في منطقة شارع فلسطين.

وبينت ان فرق الدفاع طوقت النيران وابعدت خطرها عن خزين وقود الگاز الخاص بتشغيل المولدات الكهرباء، ومنعتها من الوصول الى الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث، مؤكدة اخماد الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية.

واشار الى ان سبب الحريق كان بسبب عطب كهربائي نتيجة الاحمال الزائدة.

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