الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل سوق وينقذ 138 محلاً شمالي بغداد

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني، يوم الاربعاء، على حادث حريق اندلع داخل 12 محلاً تجارياً تجاوز متنوعة النشاط التجاري مشيدة من "البلوك والچينكو" وانقذت 138 محلاً تجارياً داخل سوق الخيرات في منطقة الطارمية شمال بغداد.

واشارت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "فرقها طوقت النيران التي اندلعت في محل لبيع الإسفنج بادئ الامر ومنعت فرق الاطفاء اتساع النيران الى المحال التجارية المجاورة واخمد الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل السوق".

واوضحت أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل جهاز تحويل التيار الكهربائي في محل للإسفنج والذي اشعل الحريق بادئ الامر".