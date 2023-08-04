الدفاع المدني يخمد حريقاً بـ3 كرفانات سكنية وينقذ 60 أخرى ببغداد (صور)

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني، يوم الجمعة، حادث حريق اندلع داخل ثلاثة كرفات سكنية وانقذت ستين كرفاناً مجاوراً مشيدة من ألواح "السندويج بنل" سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة تابعة الى محافظة بغداد وزعت الى العوائل المتعففة في منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة.

واستنفرت فرق الدفاع المدني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وأخلت العوائل السكنية القريبة من موقع الحريق وطوقت النيران وعزلت الكرفانات المحترقة عن المجاورة لها لتحكم سيطرتها الكاملة وتخمد النيران دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، كذلك تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.