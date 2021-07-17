الدفاع المدني يحول دون حصول "كارثة" وسط بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني بتمكن فرقها، يوم السبت، من إخماد حريق في مطار عسكري وسط بغداد قبل حدوث "كارثة" ووصول ألسنة النيران إلى حاوية للذخائر والصواريخ.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بإجراء خاطف وتدخل سريع تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حاوية للمواد الكهربائية المستهلكة تجاورها حاويه للأعتدة والصواريخ المتوسطة داخل مطار المثنى وسط بغداد".

وأضافت أن فرقها "بذلت جهودا كبيرة وشجاعة قل نظيرها في مواجهة الخطر، وابعدت النيران عن حاوية الاعتدة المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وتتكرر حوادث الحرائق في العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان أشدها وطأة الحريق الذي نشب في مستشفى بمحافظة ذي قار مؤخرا وخلف 60 قتيلا، وفق أرقام وزارة الصحة.