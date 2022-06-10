سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدفاع المدني يحصي الحرائق التي أخمدها في ميسان خلال يوم

Category: أمـن

Date: 2022-06-10T16:27:26+0000
الدفاع المدني يحصي الحرائق التي أخمدها في ميسان خلال يوم

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في ميسان، اليوم الجمعة، حصيلة عمليات مفارزها لإخماد الحرائق في المحافظة هذا اليوم.

وقالت المديرية إن "مفارزها، أخمدت، اليوم، حادث حريق بستان عائد لأحد المواطنين في قرية (الرسيتم) في قضاء كميت، وحريق آخر لبستان وأعلاف حيوانية في قضاء علي الغربي، وكذلك إخماد حريق في بستان واعلاف بناحية علي الشرقي في قرية (حميد مطشر)".

وأضافت المديرية أن "المفارز اخمدت حريقاً في بستان حي الإمام الصادق بالاشتراك مع مركز دفاع مدني رتل الطوارئ، وكذلك اخماد حريق بستان في منطقة (أجريت الغربي) خارج مركز المحافظة حيث تم توجيه مفرزة من مركز دفاع مدني رتل الطوارئ وكان عامل الرياح هو الأشد في ازدياد حرائق البساتين تم إخماد النيران والسيطرة عليها".

وتابع البيان أن "مفارزنا في رتل الطوارئ أخمدت حادث حريق لسوق مبني من القصب والسندويج بنل المخالفة للبناء، وتم السيطرة على النيران وحصرها ما حال دون انتشار الحريق وتوسعته إلى باقي المنازل المجاورة وبدون أي أضرار بشرية في جميع تلك الحوادث".

related

انتشال جثة امرأة مجهولة من نهر في ميسان والقبض على متعاطي مخدرات ببغداد

Date: 2021-03-25 09:12:27
انتشال جثة امرأة مجهولة من نهر في ميسان والقبض على متعاطي مخدرات ببغداد

عرس يتحول إلى مأتم في ميسان ورجل ينتحر بكربلاء

Date: 2021-11-15 18:59:31
عرس يتحول إلى مأتم في ميسان ورجل ينتحر بكربلاء

الدفاع المدني يستنفر لإخماد حريق "كبير" في بغداد

Date: 2021-01-21 17:20:34
الدفاع المدني يستنفر لإخماد حريق "كبير" في بغداد

مقتل مدني بهجوم مسلح واعتقال 9 مطلوبين جنوبي العراق

Date: 2022-04-03 17:56:31
مقتل مدني بهجوم مسلح واعتقال 9 مطلوبين جنوبي العراق

ميسان.. النزاع العشائري يتجدد ويسفر عن ضحايا

Date: 2022-05-04 17:37:42
ميسان.. النزاع العشائري يتجدد ويسفر عن ضحايا

مراهقة وامرأة تنتحران شنقاً في العراق

Date: 2020-09-18 17:32:48
مراهقة وامرأة تنتحران شنقاً في العراق

الغانمي يصل ميسان للإشراف "شخصياً" على التحقيق بالخروقات الأخيرة

Date: 2022-02-06 08:12:40
الغانمي يصل ميسان للإشراف "شخصياً" على التحقيق بالخروقات الأخيرة

مسلحون عشائريون يمنعون بتروتشاينا الصينية من الوصول لحقل ينتج 500 برميل نفط يوميا

Date: 2021-07-16 10:26:47
مسلحون عشائريون يمنعون بتروتشاينا الصينية من الوصول لحقل ينتج 500 برميل نفط يوميا