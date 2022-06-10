الدفاع المدني يحصي الحرائق التي أخمدها في ميسان خلال يوم

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في ميسان، اليوم الجمعة، حصيلة عمليات مفارزها لإخماد الحرائق في المحافظة هذا اليوم.

وقالت المديرية إن "مفارزها، أخمدت، اليوم، حادث حريق بستان عائد لأحد المواطنين في قرية (الرسيتم) في قضاء كميت، وحريق آخر لبستان وأعلاف حيوانية في قضاء علي الغربي، وكذلك إخماد حريق في بستان واعلاف بناحية علي الشرقي في قرية (حميد مطشر)".

وأضافت المديرية أن "المفارز اخمدت حريقاً في بستان حي الإمام الصادق بالاشتراك مع مركز دفاع مدني رتل الطوارئ، وكذلك اخماد حريق بستان في منطقة (أجريت الغربي) خارج مركز المحافظة حيث تم توجيه مفرزة من مركز دفاع مدني رتل الطوارئ وكان عامل الرياح هو الأشد في ازدياد حرائق البساتين تم إخماد النيران والسيطرة عليها".

وتابع البيان أن "مفارزنا في رتل الطوارئ أخمدت حادث حريق لسوق مبني من القصب والسندويج بنل المخالفة للبناء، وتم السيطرة على النيران وحصرها ما حال دون انتشار الحريق وتوسعته إلى باقي المنازل المجاورة وبدون أي أضرار بشرية في جميع تلك الحوادث".