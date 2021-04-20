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الدفاع المدني يحذر من ارتفاع معدل الحرائق المنزلية ويكشف الأسباب

Category: أمـن

Date: 2021-04-20T13:44:30+0000
الدفاع المدني يحذر من ارتفاع معدل الحرائق المنزلية ويكشف الأسباب

شفق نيوز/ حذرت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، من ارتفاع حوادث اندلاع الحرائق في المنازل بسبب الإهمال وعدم توفر أبسط سبل مكافحتها.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان عدد الحوادث المسجلة منذ اليوم الأول من العام الحالي ولغاية يوم 18 نيسان الجاري، بلغ 1318 منزلاً في عموم المحافظات عدا اقليم كوردستان.

واشارت الى ان تلك الحرائق تسببت بوفيات وإصابات بين المواطنين، عازية سبب اندلاع الحريق الى "الإهمال الكبير" من قبل المواطنين في تطبيق وصايا وإرشادات الدفاع المدني فضلاً عن عدم توفير متطلبات مكافحة الحرائق وأبسطها مطفأة الحريق.

وبينت المديرية أن "التماس الكهربائي" كان السبب وراء النسبة الأكبر في حوادث الحرائق، نتيجة الاستخدام السيء لمصادر الطاقة الكهربائية واقتناء منتجات رديئة المنشأ أو تحميلها أكثر من الحد المقرر، إضافة إلى رداءة التسليك والتذبذب والتداخل المزدوج بين خطوط الطاقة.

وحثت المديرية المواطنين على الالتزام بكل ما يصدر عنها من وصايا وإرشادات للحفاظ على الانفس والاموال العامة والخاصة والاقتصاد الوطني، منبهة إلى أن البلاد مقبلة على فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة التي تعد عامل مساعد على زيادة عدد حوادث الحرائق أن لم يتبع الجميع كافة الوصايا والإرشادات.

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