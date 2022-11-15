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الدفاع المدني يتحدث عن اخماد حريق داخل صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي

Category: أمـن

Date: 2022-11-15T14:25:14+0000
الدفاع المدني يتحدث عن اخماد حريق داخل صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أعلن الدفاع المدني العراقي يوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في مطار بغداد الدولي غربي العاصمة.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق داخل كافتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي.

واشار البيان إلى اسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان.

وافاد مصدر امني في وقت سابق من يوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مطار بغداد الدولي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان حريقا اندلع داخل احدى صالات المسافرين داخل مطار بغداد الدولي.

وتابع المصدر؛ أن صالات مطار بغداد امتلأت بالدخان الكثيف مع استمرار تصاعد النيران، مشيرا الى اخلاء اغلب الصالات من المسافرين تحسبا من تعرضهم للاختناق.

وِبين المصدر؛ إلى أن أسباب الحريق لم تتضح لغاية الان.

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