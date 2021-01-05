الدفاع المدني تنقذ أكثر من 266 مليار دينار عراقي في 2020

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن أقيام المواد المنقذة للقطاع العام والخاص والمختلط في عموم العراق باستثناء اقليم كوردستان لسنة 2020.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجموع اقيام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط والخاص بلغت (266٫336٫374٫000) مئتان وستة وستون ملياراً و ثلاثمائة وستة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف ديناراً عراقياً انقذت من قبل فرق الدفاع المدني لسنة 2020 في عموم المحافظات العراقية عدا اقليم كوردستان .

وأوضحت أن أقيام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط بلغت نحو (102,665,365,000) مائة واثنان ملياراً و ستمائة وخمسة وستون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ديناراً عراقياً، مبينة أن أقيام المواد المنقذة في القطاع الخاص بلغت ( 163,671,009,0000) مائة و ثلاثة و ستون ملياراً و ستمائة و واحد و سبعون مليوناً وتسعة آلاف ديناراً عراقياً .

واوعزت المديرية اسباب تكرار حوادث الحريق الى حدوث التماس كهربائي والاهمال بتطبيق شروط السلامة والامان وعبث الاطفال، اذ يشهد العراق ارتفاع بمعدلات حوادث الحريق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة من جهة وعشوائية التسليك العنكبوتي للأسلاك الكهربائي في المولدات الاهلية من جهة اخرى .

وبينت مديرية الدفاع المدني أنها تبذل جهوداً كبيرة للحد من انتشار حوادث الحريق من خلال نشر الوعي الوقائي بين المواطنين للحث على اقتناء مطافئ ومستلزمات الوقاية من الحريق، مع استمرار كوادرها بإجراءات الكشف الموقعي للمباني والمشاريع وتسجيل الملاحظات السلبية وتحديد مستلزمات الإطفاء الواجب توفرها لمنع حدوث الحرائق وتحيل المخالفين منها الى المحاكم المختصة وفق قانون الدفاع المدني .