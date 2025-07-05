الدفاع العراقية: نواصل العمل لتطوير الدفاعات الجوية دون معوقات

شفق نيوز – بغداد

أكد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت، مواصلة العراق تطوير دفاعاته الجوية دون أي معوقات.

وقال الخفاجي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس خلية الإعلام الامني، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يواصل وبشكل متصاعد تطوير دفاعاته الجوية والدليل على ذلك قريباً سوف تصل الينا منظومة دفاع جوي كورية متطورة جداً، إضافة الى ذلك الرادارات المتطورة المتفق عليها مع الجانب الفرنسي، والعمل جار على تطوير وتعزيز الدفاعات الجوية".

وأضاف أن "هناك اهتمام كبير لدى الحكومة العراقية، وخاصة لدى القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بتطوير سلاح طيران الجيش والقوة الجوية والدفاعات الجوية، وهذا الامر مستمر ومتصاعد ولا توجد أي معوقات تمنع ذلك والعمل والخطة مستمرة دون أي انقطاع".

وكانت وزارة الدفاع العراقية، أعلنت في ايلول/ سبتمبر من العام الماضي، عن توقيعها عقداً مع إحدى شركات جمهورية كوريا الجنوبية، لتجهيز قيادة الدفاع بمجموعة من البطاريات متوسطة المدى المتطورة كسلاح دفاع جوي، والذي سيدعم قدرات الجيش العراقي والقوات العسكرية لحفظ السلام وسيادة العراق.

وتتكون بطارية نظام "تشيونغونغ-Ⅱ" من 4 قاذفات صواريخ متنقلة تحمل كل منها 8 أنابيب لإطلاق الصواريخ، ورادار متعدد الوظائف، ومركز القيادة والتحكم.

ويشكل نظام تشيونغونغ-Ⅱمحور استراتيجية الدفاع الصاروخي لكوريا الجنوبية المصممة لاعتراض الصواريخ والطائرات القادمة في المقام الأول للحماية من التهديدات الكورية الشمالية.

وبهذا يصبح العراق ثالث دولة في الشرق الأوسط تشتري نظام الدفاع الجوي والصاروخي الباليستي بعد الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 والمملكة العربية السعودية في فبراير هذا العام.

ويتم تصنيع الصواريخ والنظام المتكامل لنظام "تشيونغونغ-Ⅱ" بواسطة شركة إل أي جي نكس ون، وتوفر شركة هانهوا سيستمز الرادار، وتصنع شركة هانهوا إيروسبيس قاذفات الصواريخ والمركبات.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، اكد قبل أيام، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن الوزارة ستبحث في تصريح رئيس الوزراء العراقي بشأن الخلافات مع واشنطن، وكذلك في التقارير المتعلقة بعزم العراق تسريع صفقة نظام رادار مع كوريا الجنوبية، على خلفية التطورات الإقليمية الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أشار في وقت سابق إلى أن العلاقات مع واشنطن تعترضها خلافات "قد تصل إلى حد تقويض العلاقة"، كما كشف عن تسريع صفقة مع سول لشراء أنظمة رادار متطورة، في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة.