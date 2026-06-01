الدفاع العراقية تؤكد سقوط طائرة للجيش نتيجة عارض فني دون خسائر

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، حقيقة. بعض سقوط إحدى الطائرات التابعة لقيادة طيران الجيش، كما فندت طبيعة الحادث والصور المتداولة بشأنه.

وأوضحت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ما حدث هو عارض فني بسيط وقع أثناء تنفيذ طلعة تدريبية مخصصة لطلبة كلية طيران الجيش، ولم ينجم عنه أي إصابات أو أضرار جسيمة، واقتصر الأمر على حدوث ضرر طفيف في مساعدات النزول (مجموعة الهبوط) والزحافة (Skid)، وقد تم التعامل معه وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.

وأكدت أن الصورة المتداولة لا تعود للحادث المذكور، وإنما هي صورة قديمة لإحدى الطائرات التابعة لقيادة طيران الجيش، والتي تعرضت لأضرار خلال عمليات التحرير ضد الإرهاب في سنوات سابقة.