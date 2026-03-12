الدفاع العراقية تؤكد تعرض قطعاتها لهجوم بـ4 طائرات مسيرة في مخمور

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء الخميس، اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة ملابسات الاعتداء على قطعات الجيش في قضاء مخمور، مؤكدة تعرض هذه القطعات لهجوم بـ4 طائرات مسيرة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قطعات كتيبة هندسة الميدان لفرقة المشاة الرابعة عشرة، قيادة عمليات نينوى، قاطع الفوج الأول اللواء الخمسين، تعرضت اليوم إلى اعتداء بثلاث طائرات مسيّرة انتحارية أعقبتها طائرة رابعة، تم التعامل معها بكفاءة عالية وإسقاطها في قضاء مخمور قبل وصولها إلى أهدافها".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "الحادثة لم تُسجَّل فيها أية خسائر بشرية بين منتسبي الجيش أو المواطنين، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة ملابسات الحادث".

وكان مصدر أمني في محافظة نينوى، أفاد في وقت سابق يوم الخميس، بأن طائرتين مسيّرتين مفخختين انفجرتا مستهدفتين مقراً عسكرياً تابعاً للجيش العراقي في قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الطائرتين استهدفتا مقر تشكيلات كتيبة الهندسة التابعة للفرقة 14 في القضاء، ما أدى إلى وقوع أضرار في موقع الاستهداف.