الدفاع العراقية توقف ضابطاً بالمادة "4 ارهاب" بسبب مقطع فيديو

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، توقيف ضابط في الجيش، وفق أحكام المادة 4 إرهاب، تمهيداً لإحالته إلى القضاء.

يأتي ذلك، في أعقاب تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً فيديوياً لأحد الضباط وهو يتلفظ بكلمات "غير أخلاقية وغير قانونية ولاتمت للعمل الأمني العسكري بأية صلة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكرت الوزارة، أن "البطولة والشجاعة التي اتسم بها الجيش العراقي، كانت ومازالت محط اهتمام وتقدير عاليين لدى الجميع"، مشيرة إلى أن "التصرفات الفردية لا تحسب على المؤسسة العسكرية وسياقاتها الرسمية والمهنية"،

واتخذت الجهات المختصة في وزارة الدفاع، بحسب البيان، الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضابط، وعملت على إيداعه التوقيف وفق احكام المادة (4 إرهاب)"، مؤكدة أن الأخير "سيحال إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القوانين العسكرية".