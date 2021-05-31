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الدفاع العراقية توقع عقداً لتجهيز الجيش بالسلاح

Category: أمـن

Date: 2021-05-31T15:45:30+0000
الدفاع العراقية توقع عقداً لتجهيز الجيش بالسلاح

شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة الأنبار، فيصل العيساوي، يوم الاثنين، عن توقيع هيئة التصنيع الحربي مذكرة لتجهيز الجيش العراقي بأسلحة ومعدات عسكرية.

وقال العيساوي لوكالة شفق نيوز، إن وزير الدفاع جمعة عناد، ورئيس هيئة التصنيع الحربي محمد الدراجي، أجريا اليوم زيارة إلى مقر شركة التصنيع التابعة للهيئة في قضاء العامرية شرقي الأنبار، للاطلاع على تصنيع الآليات العسكرية.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الدفاع وهيئة التصنيع الحربي، لدعم القوات الأمنية.

وأشار العيساوي إلى أن الشركات التابعة للهيئة في قضاء العامرية، "هي أكبر شركات تصنيع المدافع والبصريات العسكرية، وتم الحفاظ عليها من قبل العشائر ابان احتلال تنظيم داعش للمحافظة"، مضيفا أن "رئيس هيئة التصنيع أبدى استعداده لتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات لإكمال الخطوط الإنتاجية، لتجهيز القوات المسلحة بما يحتاجوه من أسلحة وعتاد".

واكد العيساوي أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم لتجهيز الجيش العراقي، بأسلحة عسكرية من مدفعية وهاون وراجمة ونواظير ليلية ونهارية، وأجزاء مختلفة لأسلحة متنوعة، الى جانب تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة إنجاز هذه المصانع، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 90% وسيتم إنجازها خلال شهرين على اكثر تقدير، وتسليمها إلى الوحدات المختصة".

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