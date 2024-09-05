الدفاع العراقية توقع عقدا مع شركة "ايرباص" الفرنسية لشراء طائرة "كاراكال"

شفق نيوز/ وقعت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، عقداً مع شركة "ايرباص" الفرنسية لشراء طائرة "كاراكال"، من أجل تعزيز قدرات سلاح طيران الجيش.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، و السفير الفرنسي في بغداد باتريك دوريل.

وقال وزير الدفاع، خلال كلمة مشتركة له مع السفير الفرنسي بعد توقيع العقد، إن الوزارة مستمرة بتوقيع العقود مع الشركات الرصينة من أجل رفع قدرات الجيش العراقي.

وأضاف أن طائرة "كاراكال" من الجدير المتقدم، مردفا بالقول، إن: قادتنا في الجيش العراقي لديهم تجربة في استخدام هذه الطائرة نتيجة مشاركة فرنسا في التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

وتابع العباسي، أنه في الأيام القليلة القادمة مقبلون على عقود ترفع أيضا من قدرات الجيش العراقي، ولاسيما أننا نتلقى الدعم الكامل من الحكومة الاتحادية.

من جهته قال السفير الفرنسي في كلمة له عقب توقيع العقد، إن هذا العقد هو خلاصة اللقاءات والنقاشات المستمرة التي جمعت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وأعرب دوريل عن سعادته لتوقيع هذا العقد، والوصول الى هذه النتيجة المهمة ضمن إطار المساعي الحثيثة لكلا الدولتين لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية وتعزيز سيادة البلاد.

من جهتها ذكرت وكالة "فرانس برس" أن العراق اتفق اليوم الخميس مع شركة "إيرباص" الأوروبية على شراء 12 مروحية قتالية متعددة المهام من طراز "كاراكال H225M".

ونقلت الوكالة عن مدير فرع "إيرباص هيليكوبترز" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أرنو مونتالفو قوله، إن الاتفاق يشمل تسليم 12 مروحية من طراز H225M اعتبارا من مطلع العام 2025.