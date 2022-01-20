سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدفاع العراقية توضح حقيقة اعتقال قائد بالجيش باع أسلحة لفصائل مسلحة

Category: أمـن

Date: 2022-01-20T17:09:40+0000
الدفاع العراقية توضح حقيقة اعتقال قائد بالجيش باع أسلحة لفصائل مسلحة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، توضيحاً بشأن اعتقال قائد عسكري بتهمة بيع أسلحة خفيفة ومتوسطة لفصائل مسلحة شيعية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً مفبركاً وعار عن الصحة، مفاده القبض على قائد فرقة المشاة السادسة العميد الركن علاء كاطع الهاشمي، مع عدد من الضباط والجنود أثناء بيع الأسلحة".

وأكدت وزارة الدفاع، أن "هذا الخبر غير صحيح والغاية منه تشويه سمعة قادة الجيش".

 وكان مصدر عسكري رفيع، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، لوكالة شفق نيوز، باعتقال ضباط ومنتسبين في الجيش العراقي، إثر اتهامهم بالتورط في بيع أسلحة خفيفة ومتوسطة لفصائل شيعية مسلحة.

 من جانبها ذكرت وسائل اعلام محلية وتدوينات، أن حملة الاعتقال شملت قادة في الجيش العراقي.

related

اعتقال ضباط ومنتسبين في الجيش بتهمة بيع أسلحة إلى فصائل مسلحة

Date: 2022-01-20 13:41:57
اعتقال ضباط ومنتسبين في الجيش بتهمة بيع أسلحة إلى فصائل مسلحة

الدفاع العراقية تشكل لجنة لحسم ملف منتسبي الجيش السابق

Date: 2020-09-30 07:38:41
الدفاع العراقية تشكل لجنة لحسم ملف منتسبي الجيش السابق

بحثا عن مخابئ داعش.. الجيش يواصل تمشيط المناطق الصحراوية غربي الانبار

Date: 2021-02-07 11:50:16
بحثا عن مخابئ داعش.. الجيش يواصل تمشيط المناطق الصحراوية غربي الانبار

كركوك.. إحباط تسلل داعش لقرية بين خطوط الجيش والبيشمركة

Date: 2021-12-04 20:49:10
كركوك.. إحباط تسلل داعش لقرية بين خطوط الجيش والبيشمركة

البيشمركة تعلن نجاح أول عملياتها المشتركة مع الجيش في نينوى

Date: 2021-11-06 16:33:41
البيشمركة تعلن نجاح أول عملياتها المشتركة مع الجيش في نينوى

الكاظمي يوجه بتطبيق اتفاق بين الجيش العراقي والبيشمركة

Date: 2021-05-14 15:31:49
الكاظمي يوجه بتطبيق اتفاق بين الجيش العراقي والبيشمركة

مقتل جندي عراقي واصابة 5 اخرين بهجوم لداعش قرب بغداد

Date: 2019-10-31 21:28:02
مقتل جندي عراقي واصابة 5 اخرين بهجوم لداعش قرب بغداد

تحسبا لهجوم أميركي.. "علم العراق" غطاء لفصائل مسلحة منتشرة على الحدود السورية

Date: 2021-05-06 11:53:19
تحسبا لهجوم أميركي.. "علم العراق" غطاء لفصائل مسلحة منتشرة على الحدود السورية