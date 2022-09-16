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الدفاع العراقية تنفي توجه قوة عسكرية كبيرة الى قاعدة زيلكان لإنزال العلم التركي

Category: أمـن

Date: 2022-09-16T18:29:08+0000
الدفاع العراقية تنفي توجه قوة عسكرية كبيرة الى قاعدة زيلكان لإنزال العلم التركي

شفق نيوز/ نفت وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، توجه قوة عسكرية كبيرة الى قاعدة زيلكان في بعشيقة حيث تتواجد القوات التركية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تنفي ما تم تداوله من تصريح نسب الى الفريق قوات خاصة الركن ناصر الغنام، بتوجهه على رأس قوة عسكرية كبيرة الى قاعدة زيلكان في بعشيقة".

وأكدت الوزارة أن "الفريق قوات خاصة الركن ناصر الغنام، رئيس الاكاديمية العسكرية وهي مؤسسة تدريبية ليس لها علاقة بالقتال".

وتداولت مواقع التواصل ومنصات اخبارية اخباراً تفيد بتوجه قوة كبيرة من الجيش العراقي بقيادة الفريق الركن ناصر غنام الى بعشيقة لإنزال العلم التركي الذي يرفعه الجيش التركي في قاعدة عسكرية بمحافظة نينوى.

واضافت تلك المواقع والمنصات، ان الفريق الغنام "أمهل الجيش التركي حتى الصباح لإنزال العلم التركي من قاعدة بعشيقة في الموصل وبعكسها سينزل العلم التركي بنفسه".

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