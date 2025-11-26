الدفاع العراقية تكشف طبيعة أصوات الطيران التي سمعت في بعض المحافظات

شفق نيوز- بغداد

كشف مدير إعلام وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، يوم الأربعاء، عن طبيعة أصوات الطيران التي سمعت في بعض المحافظات العراقية.

وقال الخفاجي في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صوت الطيران، الذي سمع ببعض المحافظات العراقية، سببه تدريبات للقوة الجوية العراقية".

وبين أن "التدريبات تجرى في النهار والليل".

ومنذ يوم أمس، سمع سكان العديد من محافظات الوسط والجنوب، أصوات طيران كثيفة، دون صدور أي توضيح بشأنها أو طبيعة الطائرات المحلقة في السماء العراقية.