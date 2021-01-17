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الدفاع العراقية تنعى ضابطا رفيعا واثنين من جنوده سقطوا بتفجير

Category: أمـن

Date: 2021-01-17T09:56:54+0000
الدفاع العراقية تنعى ضابطا رفيعا واثنين من جنوده سقطوا بتفجير

شفق نيوز/ نعت وزارة الدفاع العراقية يوم الاحد المقدم الركن حيدر عادل محمد الأركوازي، آمر الفوج الثاني في لواء المشاة الثالث والسبعين فرقة المشاة الخامسة عشرة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأركوازي "استشهد أثناء تأدية الواجب مع اثنين من الجنود نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش، أثناء تفتيش منطقة الشرايع شمال تلعفر".

وافاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من اليوم بسقوط ضحايا من القوات المسلحة العراقية بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الحربية غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن اربعة جنود عراقيين على الاقل لقوا حتفهم بالانفجار الذي وقع قرب قرية "الشرائع" اثناء تأديتهم الواجب ضمن قضاء تلعفر غرب الموصل.

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