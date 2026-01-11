الدفاع العراقية تعلن ضبط أكثر من 140 ألف حبة مخدرات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، ضبط أكثر من 140 ألف حبة مخدرات كانت محملة ببالونات مزودة بأجهزة تتبع دخلت الصحراء ضمن قاطع فرقة المشاة الخامسة.

وأشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن العملية نفذتها مديرية الاستخبارات العسكريةـ حيث تمكنت من إحباط عملية التهريب والاستيلاء على الكمية بالكامل.

وكان رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أعلن في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2025، أن التعاون والتنسيق بين العراق ومختلف الدول أسفر عن ضبط حوالي 6 أطنان من المخدرات.

كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية في 25 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تفكيك 1200 شبكة محلية ودولية للاتجار بالمخدرات مع ضبط ومصادرة أكثر من 14 طناً من المواد المخدرة المختلفة خلال ثلاث سنوات من عمر حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.

وكان المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان، قد كشف نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2025، عن تفكيك 230 شبكة ضمنها 27 شبكة دولية لتجارة المخدرات من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.

وذكر المركز، أن "عدد الملقى عليهم في تجارة وحيازة المخدرات بلغ 43 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بينهم 150 تاجراً أجنبياً".

وأضاف، أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت أكثر من 28 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية اضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة والمهلوسة" مبيناً أن "نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت (17٪) وأن أعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من (15_30) سنة".

وأوضح المركز، أن "أكثر المواد تعاطياً في العراق هي الكريستال حيث بلغت (37.3٪) والكبتاجون بنسبة (34،35٪) والأنواع الأخرى بلغت (28،35٪)"، مشيراً إلى أن "عام 2022 شهد إتلاف 5 آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أمبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة".

وأشار إلى أن "عام 2023 شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين ومائة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراماً، بالإضافة الى أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألفاً ومائة واثنين وثلاثين قرصاً مخدراً".

وتابع التقرير، قائلاً إن "عام 2024 شهد إتلاف الكمية البالغة (42,322,380) مليغراماً من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة و 772 من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة".