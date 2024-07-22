الدفاع العراقية تعلن الإطاحة بـ 18 تاجراً ومروجاً للمخدرات في بغداد ومحافظتين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بـ 18 تاجراً ومروجاً للمخدرات في عمليات نوعية منفصلة في بغداد وبابل والديوانية.

وأضافت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي، وضمن استمرارية تنفيذ العمليات النوعية من قبل المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد من إلقاء القبض على 14 مطلوباً من تجار ومروجي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

وأوضحت الوزارة أن "المطلوبين كانوا صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات، وقد ضبط بحوزتهم كميات من الكريستال والماريجوانا وأدوات التعاطي بالإضافة إلى مبالغ مالية. وتمت مصادرة المواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن تمكنت من الإطاحة بأربعة تجار مخدرات في محافظتي بابل والديوانية بالجرم المشهود، حيث تم ضبط مواد مخدرة بحوزتهم كانوا يعتزمون بيعها في محافظة بابل".

وأضافت الوزارة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".