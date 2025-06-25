الدفاع العراقية تعلن اعتقال عباس العرداوي: مثير للفتنة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال الناشط الإعلامي عباس العرداوي، مؤكدة أن الإجراءات القانونية المتخذة بحقه جاءت بناءً على مذكرة قبض صادرة عن مجلس القضاء الأعلى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت مذكرة القبض على خلفية تدوينة "تحريضية" نشرها العرداوي، اعتُبرت مثيرة للفتنة وتهدد الأمن القومي والسلم المجتمعي، بسبب "تعمده توجيه اتهامات خطيرة إلى الدولة والتشهير بمؤسساتها القانونية دون أدلة أو مستندات".

وأكدت الوزارة أن "حرية التعبير حق مكفول، عملت الحكومة على حمايته وتعزيزه"، مشيرة إلى أن الفترة الحالية شهدت تنامياً ملحوظاً في الحريات داخل البلاد. لكنها شددت على أن "هذه الحرية تتوقف عند حدود التحريض أو إثارة الفتن والادعاءات الباطلة، خصوصاً في الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة".

وأضاف البيان أن "مؤسسات الدولة كافة تعمل بحيادية تامة ووفق الدستور، وتضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أو مصالح ضيقة"، داعياً الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "التحلي بروح المسؤولية بما يخدم أمن واستقرار البلاد".

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على دعم سياسة الحكومة الهادفة إلى النأي بالعراق عن أي تداعيات سلبية لما يجري في المنطقة.