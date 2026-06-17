الدفاع العراقية تعالج حالات ترقية الضباط من دون مناصب

شفق نيوز– بغداد

وجه رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، يوم الأربعاء، بترقية الضباط المستحقين للترقية والمستوفين للضوابط من رتبة ملازم إلى مقدم ضمن جدول تموز 2026.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الضباط الذين لا يشغلون مناصب حالياً سيتم تكليفهم بمناصب، حتى وإن كانت مزدوجة.

وفي ما يخص الجرحى، وجه يار الله، بحسب البيان، بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم ممن لديهم نسبة عجز تبلغ 25% من دون منصب، وكذلك الضباط المرضى ممن تبلغ نسبة العجز لديهم 40% من دون منصب.

وأضافت الوزارة أن الضباط برتبة عقيد ممن لديهم نسبة إصابة 30% يُعفون من المنصب، فيما يُرقّى من تبلغ نسبة إصابته 50% إلى رتبة عميد.

وفي ما يتعلق بالضباط برتبة عميد، أكدت الوزارة أن من تبلغ نسبة إصابته 80% يُرقّى إلى رتبة لواء من دون منصب، في حال إكماله مدة 6 سنوات في الخدمة.

وأشارت إلى أن ذوي الشهداء ممن لديهم نسبة إصابة 60% يُرقّون أيضاً من دون منصب.