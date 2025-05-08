الدفاع العراقية تطيح بمتاجرين بالمخدرات والأسلحة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية استخبارات وأمن بغداد، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، عن الإطاحة بمتاجرين بالمخدرات والسلاح في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، تمكنت من الإطاحة بشبكة تتاجر بالمواد المخدرة في بغداد، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 28 مخدرات، إذ جرى ضبط مواد مخدرة متنوعة بحوزتهم، وبالجرم المشهود".

وأضاف أنه "من جهة أخرى، ألقت مفارز المديرية آنفاً القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهمة تجارة الأسلحة في إحدى مناطق العاصمة، وعثر بحوزتهما على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة، جرت مصادرتها وإحالة المتهميَن إلى الجهات المختصة أصولياً".