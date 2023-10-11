الدفاع العراقية تصدر توضيحاً حول رجل وامرأة يرتديان "الزي العسكري" ويقومان بعمل "غير اخلاقي"

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، فتح تحقيق بمقطع فيديوي لرجل وامرأة يرتديان "الزي العسكري" ويقومان بعمل "غير اخلاقي"، مشيرة الى ان الامرأة تعمل في نادٍ ليلي والرجل منتحل لصفة ضابط بالجيش.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تناولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لسيدة ورجل يرتديان الزي العسكري ويقومان بعمل غير أخلاقي، وحرصاً من وزارة الدفاع على سمعة منتسبيها من الضباط والمنتسبين والمنتسبات، أجرت الوزارة تحقيقاً فورياً لمعرفة حقيقة انتساب الاشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وبعد التحري تم التأكد من أن السيدة التي كانت ترتدي بدلة عسكرية هي فتاة تعمل في نادٍ ليلي ولا تنتسب الى وزارة الدفاع بأية صفة، اما فيما يتعلق بالرجل الذي ظهر معها في مقطع الفيديو جرت متابعته وبعد التحري تبين انه قد انتحل صفة ضابط في الجيش العراقي،وجرى ايداعه حالياً في احد مراكز الشرطة ببغداد بتهمة انتحال صفة والترويج للاعمال غير الاخلاقية".

وأشارت الوزارة الى انها "سترفع دعوى قضائية على المرأة التي ظهرت في مقطع الفيديو لمحاولتها تشويه سمعة الضابطات في الوزارة من خلال ما قامت به، كما تؤكد الوزارة انها ستحاسب كل من تسوّل له نفسه المساس بسمعة منتسبي الوزارة من القادة والضباط والموظفين، وسيكون القضاء العراقي هو الفيصل في ذلك".