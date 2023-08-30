الدفاع العراقية تستعد للمرحلة الثالثة من نقل السلطات الأمنية للداخلية

شفق نيوز/ وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، بالانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة نقل السلطات الأمنية من الدفاع إلى الداخلية، فيما بحث التوجه نحو الطاقة الكهرونووية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وجرى خلاله البحث في آخر المستجدات الأمنية وأهم التحديات، وسبل مواجهتها.

وأضاف أنه جرى تقييم المرحلة الثانية والشروع بالمرحلة الثالثة لخطة نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت محافظات المثنى والديوانية وواسط، في حين شملت المرحلة الثانية محافظتي النجف وذي قار، ومن المؤمل أن تشمل المرحلة الثالثة محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى.

وفي محور آخر من الاجتماع، استضاف المجلس وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الكهرباء واللجنة الفنية الخاصة بمشاريع الكهرونووية، حيث تمت مناقشة استثمار الطاقة الكهرونووية في توليد الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني.

وتناول الاجتماع الشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة التي تسهم في تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل الغاز والنفط، الذي سيكون له مردود إيجابي على استقرار الطاقة الكهربائية للمدى البعيد.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.