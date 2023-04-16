الدفاع العراقية تستبدل الهوية العسكرية بأخرى "لم يسبق لأحد حملها"

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، اليوم الأحد، استبدال الهوية العسكرية لمنتسبي الجيش، بهوية أخرى "لم يسبق لأحد حملها".

وقال العباسي في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز "وجهنا باستبدال الهوية العسكرية (الباج العسكري) لكافة المراتب والضباط بهوية عسكرية لم يسبق لأحد في الدولة العراقية حملها من قبل، وذلك بعد اقرار قانون الموازنة".

وأكد العباسي أن واجبه الوظيفي يحتم عليه ان يتابع أدق التفاصيل التي تخص أفراد الجيش.