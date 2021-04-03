الدفاع العراقية تزج بـ1000 جندي بمنطقة ساخنة

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، يوم السبت، عن استحصال موافقة وزارة الدفاع لنقل 1000 جندي الى قيادة عمليات ديالى لتعزيز امن مناطق حوض شمالي جلولاء الساخنة.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة الدفاع ستنشر قريبا 1000 جندي في مناطق حوض (الشيخ بابا) شمالي جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة، لاحتواء خطر الاوكار والمضافات الارهابية في القصبات والقرى الزراعية والبساتين وانهاء الهجمات الصاروخية ومصائد العبوات المميتة التي تشنها عناصر داعش".

واعتبر ان "تعزيز قاطع شمالي جلولاء بقوات من الجيش خطوة مهمة لاحياء النشاط الزراعي وقطاع البستنة الذي تعرض للاهمال والتراجع بسبب تهديدات وهجمات داعش التي منعت المزارعين من مزاولة النشاط الزراعي ومراجعة بساتينهم منذ سنوات عدة ما سبب كوارث معيشية واقتصادية طالت عدة قرى زراعية".

واضاف الجبوري ان "مناطق حوض شمالي جلولاء تحولت خلال الاعوام القليلة الماضية الى اوكار وملاذات للعناصر الارهابية ومنطلقا لهجمات شبه يومية بالهاونات تستهدف القرى السكنية وخلفت الكثير من الضحايا والجرحى".

يذكر ان مناطق شمالي جلولاء تشهد اضطرابا امنيا منذ اكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارين من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد تنظيم داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين الثاني من ذات العام.