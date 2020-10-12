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الدفاع العراقية تحقق في شجار مسلح بين ضابطين رفيعين

Category: أمـن

Date: 2020-10-12T09:37:56+0000
الدفاع العراقية تحقق في شجار مسلح بين ضابطين رفيعين

شفق نيوز/ أعلنت الدفاع العراقية، يوم الاثنين، عن ارسال لجنة تحقيقية في شجار مسلح بين ضابطين رفيعين بمحافظة ديالى.

وقالت الوزارة في توضيح، ورد إلى وكالة شفق نيوز،  إن الحادث الذي وقع داخل مدرسة تدريب كركوش قرب قضاء بلدروز في محافظة ديالى، حصل بعد حدوث مشاجرة بين آمر المدرسة العميد الركن (عدنان خلف وكاع) ومساعده العقيد (وائل خليل إبراهيم) أثناء العمل.

وأوضح ان المشاجرة تطورت الى استخدام السلاح، حيث قام العقيد بإطلاق النار على آمر المدرسة ما أدى الى وفاته وبعدها أطلق النار على نفسه ما أدى الى اصابته بجروح خطيرة نقل على أثرها الى المستشفى".

وأكد الدفاع العراقية، " إرسال لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الحادث".

 وأفاد مصدر امني، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، إن ضابطاً في الجيش العراقي برتبة عقيد أطلق النار على ضابط آخر برتبة عميد ركن يتبوأ منصب آمر مدرسة تدريب كركوش داخل المقر قرب قضاء بلدروز في محافظة ديالى".

وأوضح المصدر، أن "الضابط العقيد، أطلق النار على نفسه ما ادى الى اصابته بجروح"، مشيرا الى نقله لإحدى المستشفيات وفتح تحقيق بالحادث".

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