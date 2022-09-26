الدفاع العراقية تحتفي بنصب منظومة فرنسية للرصد الجوي  

شفق نيوز/ افتتح وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، يوم الاثنين، منظومة الرادار الجديدة في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد، ضمن خطة نصب منظومات أخرى في غيرها من المحافظات.

وقال الوزير في كلمة خلال وردت لوكالة شفق نيوز "نجتمع اليوم في هذا المكان لنفتتح المنظومة الرادارية الجديدة التي تم التعاقد عليها مع شركة تاليس الفرنسية لإنجازها، وتعد هذه المنظومة واحدة من عدة منظومات سيتم نصبها وتشغيلها في العراق لإكمال عملية الكشف والإنذار المبكر للارتفاعات العالية والمتوسطة المعادية".

وأضاف "هذه المنظومات هي الحجر الأساس لمركز العمليات الرئيسي الجديد لقيادة الدفاع الجوي، والذي تم التعاقد عليه مع نفس الشركة الفرنسية لغرض بنائه بشكل متطور وبناء البنى التحتية المؤقتة والدائمة لهذه الرادارات، وقد تمت المباشرة بهذه الأعمال الإنشائية".

وأشار إلى أن "وزارة الدفاع تسلمت رادارات نوع GM403 فرنسية الصنع، وهي اثنين من أصل أربعة رادارات ستصل تباعاً العراق نهاية الشهر الجاري، والأخير سيصل في الربع الأول من العام المقبل".

ولفت عناد إلى أنه "تم توقيع العقد في العام ٢٠١٥ وواجه الكثير من المصاعب والتأخير نتيجة عدم تسديد المستحقات لشركة تاليس، ولكننا بذلنا العديد من الجهود لأجل إتمام وصول هذه الرادارات للعراق وتشغيلها، وجرى تأمين المبالغ اللازمة لغرض التسديد للشركة المصنعة، لتضاف الى بقية الترسانة العسكرية التي تمتلكها الوزارة، ولتعزيز قدرات الدفاع الجوي العراقي".

وأكدت الوزير أن "الحصول على هذه الرادارات، بالإضافة إلى الرادارات الأمريكية الموجودة لدينا سيتم من خلالها تأمين كشف راداري مبكر للأهداف المعادية".

وتابع "اننا اليوم ومن خلال تشغيل هذه المنظومات الحديثة وبناء مركز للعمليات خاص بها، نسعى جاهدين الى تطوير قابلية وقدرة قيادة الدفاع الجوي، لتكون على قدر المسؤولية الكبيرة المنوطة بها، لحماية سماء العراق من أي خرق او اعتداء خارجي".