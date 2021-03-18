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الدفاع العراقية تجري تغييرات بمناصب رفيعة

Category: أمـن

Date: 2021-03-18T09:56:22+0000
الدفاع العراقية تجري تغييرات بمناصب رفيعة

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إجراء وزارة الدفاع العراقية تغييرات كبيرة في مناصب رفيعة.

وبحسب الوثيقة تم إنهاء تكليف اللواء الركن جبار عاجم ثابت من مهام منصب قائد عمليات سامراء وينقل الى أمرة قيادة القوات البرية، فضلا عن انهاء تكليف الفريق الركن سعد علي عاتي مغماس من مهام منصب قائد المقر المتقدم في كركوك وينقل الى امانة السر العام بالامرة.

كما تضمنت الوثيقة نقل الفريق الركن علي جاسم محمد من مهام منصب أمين سر الأقدم – رئاسة اركان الجيش ويكلف بمهام منصب قائد المقر المتقدم في كركوك، إضافة إلى نقل اللواء الركن علي مشجل خلف بدر من مهام منصب قائد فق/ ۱۰ ويكلف بمهام منصب قائد عمليات سامراء.

كما تم نقل اللواء الركن شيرزاد عزيز رشيد من مهام منصب قائد فق/۲۰ ويكلف بمهام منصب قائد فق/۱۰، ونقل العميد الركن حسن جواد کاظم من مهام نائب قائد فق/۷ ويكلف بمهام منصب قائد فق/۲۰ .

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