الدفاع العراقية تتوعد بـ"رد حازم" بعد تضرر إحدى مقاتلاتها جراء هجوم صاروخي

شفق نيوز- بغداد

توعدت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، بـ"رد حازم" بعد تضرر إحدى مقاتلاتها جراء هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قاعدة (الشهيد محمد علاء) الجوية، تعرضت عند الساعة (01:55) بعد منتصف الليل إلى قصف بصواريخ من نوع "كراد" عيار 122 ملم، انطلقت من أطراف بغداد.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن تدمير طائرة من نوع Antonov An-132 تابعة للقوة الجوية العراقية، من دون تسجيل خسائر بشرية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الأضرار وتعقب مصادر إطلاق الصواريخ.

وأدانت الوزارة ما وصفته بـ"العمل الإجرامي الجبان" الذي يستهدف المؤسسة العسكرية وقدراتها الدفاعية، مؤكدة أن ما تمتلكه القوات المسلحة من أسلحة ومعدات هو ملك للشعب العراقي، وأن المساس بها يمثل محاولة لزعزعة أمن البلاد.

وشددت على أنها "لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن العراق وسيادته"، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الأعمال لن تؤثر على جاهزية القوات الأمنية.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن الرد سيكون "حازماً" وضمن الأطر القانونية، بما يحفظ أمن واستقرار البلاد.

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق من اليوم، لوكالة شفق نيوز، بتضرر إحدى طائرات القوة الجوية العراقية من نوع "انتونوف" التابعة إلى السرب 23 في قاعدة محمد علاء الجوية، نتيجة القصف الذي استهدف فجر اليوم محيط مطار بغداد الدولي.