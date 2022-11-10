الدفاع العراقية تتقصى "أوزان" ضباطها وتتوعد "المترهلين" بتقاعد مبكر (وثيقة)

شفق نيوز/ شددت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، من إجراءات تحديد أوزان الضباط والتزامهم باللياقة البدنية، محذرة من أن "المترهلين" منهم سيتم إحالتهم على التقاعد.

وذكرت الوزارة إعمام موجه إلى مديرياتها وقطعاتها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تضمن توجيهاً رئيس أركان الجيش خلال المؤتمر الخاص بفحص الوزن للضباط المنعقد في مقر قيادة القوات البرية.

وبحسب التوجيه فإن على الضباط "المترهلين" برتبة ملازم - نقيب، إجراء فحص الوزن وفي حالة عدم استطاعتهم تخفيض أوزانهم سيتم إحالتهم على التقاعد.

وكذلك التأكيد على فحص الضباط المرضى من الذين لديهم ضعف في القلب قبل إشراكهم بدورات "المترهلين" لتفادي حصول خطورة على حياتهم في حال إشراكهم بالدورات.

وسيكون فحص الوزن للضباط بشكل سنوي وعلى مديرية الأمور الطبية العسكرية اصدار جدول توقيتات بالفحص والذين لديهم ترقية يخضعون مرتين الفحص الوزن الفحص العام، وفحص الترقية.

وشدد رئيس أركان الجيش آمريات الطبابة ووحدات الميدان الطبية "عدم المجاملة" عند إجراء فحص الوزن للضباط ويجب أن يكون الفحص "دقيقاً وبأمانة ومسؤولية".

كما اشترط رئيس الأركان على قائد القوات البرية أن يقوم باستدعاء قسماً من الضباط الذين تم إجراء الفحص عليهم من قبل آمريات الطبابة وإجراء فحص وزن لهم للتأكد من أوزانهم ومقارنتها مع الفحص الذي اجري لهم من قبل الآمريات أعلاه.

وخصص رئيس الأركان مستشفى الحسين العسكري لفحص الوزن للضباط برتبة عميد فما فوق.

واشترط على مديرية إدارة الضباط إضافة فحص الوزن ضمن خط الخدمة، مشدداً على آمريات الطبابة بالاهتمام بصحة المراتب والتأكيد على موضوع التدفئة والتجهيزات خلال فصل الشتاء وخاصة القطعات العاملة في المناطق الصحراوية.