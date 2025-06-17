"الدفاع الجوي" على رادار البرلمان العراقي.. هذا أول إجراء

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الامن والدفاع، والنزاهة النيابيتين واستضافة الجهات المعنية للوقوف على أسباب التلكؤ في شراء منظومات الدفاع الجوي.

وتحولت الأجواء العراقية منذ يوم الجمعة الماضي مع تصاعد المواجهة العسكرية المفتوحة بين إسرائيل وإيران، إلى ساحة عبور خطيرة لصواريخ وطائرات الطرفين المتحاربين، وسط غياب منظومة دفاع جوي متطورة.

وذكر البرلمان العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الامن والدفاع، والنزاهة النيابيتين واستضافة الجهات المعنية للوقوف على أسباب التلكؤ في شراء منظومات الدفاع الجوي".

وأضاف، "فضلاً عن تفعيل ملف الاستجوابات للوزراء تنفيذا للدستور والنظام الداخلي، والدعوة الى قطع العطلة التشريعية وإعادة عقد الجلسات".

وكانت السلطات الأمنية العراقية قد نشرت، في وقت سابق، مضادات جوية في حقل البزركان النفطي بمحافظة ميسان، ضمن إجراءات احترازية في ظل التوترات الإقليمية.

واخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن هذه المنظومات تُفعل للحماية والرصد فقط، دون وجود أوامر باستخدامها ما لم يُرصد تهديد مباشر.