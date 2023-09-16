الدفاع التركية تعلن تدمير 31 هدفاً عمالياً في كوردستان العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، تدمير 31 هدفاً لتنظيم حزب العمال الكوردستاني في غارات جوية ضمن اقليم كوردستان شمالي العراق.

جاء ذلك في خبر عاجل بثته وكالة الأناضول الإخبارية التركية الرسمية.

وينشط المئات من مسلحي حزب العمال الكوردستاني التركي المعارض داخل الأراضي العراقية الحدودية مع تركيا، حيث تتهمهم انقرة باتخاذ تلك المناطق منطلقاً لتنفيذ اعتداءات مسلحة داخل تركيا.

وتطالب تركيا العراق بوقف أنشطة الحزب المسلحة داخل أراضيه، وتؤكد حقها في تنفيذ هجمات وقائية داخل العراق، من باب "الدفاع عن النفس".

وتعتبر مناطق قنديل وسيدكان وسوران والزاب وزاخو ومخمور وسنجار، أبرز مناطق وجود مسلحي حزب العمال.