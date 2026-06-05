الدفاعات العراقية تعالج طائرة مسيّرة مجهولة قرب مصفى بيجي

الدفاعات العراقية تعالج طائرة مسيّرة مجهولة قرب مصفى بيجي ارشيف
2026-06-05T22:43:05+00:00

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، فجر السبت، بمعالجة طائرة مسيّرة مجهولة ضمن مقتربات مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مدافع تابعة للجيش العراقي فتحت نيرانها باتجاه الطائرة المسيّرة باستخدام مدفع رشاش عيار 23 ملم، بعد رصدها في محيط المصفى.

وأضاف أن عملية المعالجة جاءت ضمن إجراءات التأمين والحماية المتبعة في محيط المنشآت الحيوية، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

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