الدفاعات الجوية لمركز الدعم في مطار بغداد تشتبك مع 3 مسيرات

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بأن الدفاعات الجوية في مركز الدعم الدبلوماسي (قاعدة فكتوري سابقاً) اشتبكت مع 3 مسيّرات مفخخة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاعات تمكّنت من معالجة المسيّرات وإسقاطها في محيط القاعدة الأميركية وقاعدة الشهيد محمد علاء الجوية"، من دون الإشارة إلى حجم الخسائر والأضرار.

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق مساء السبت، بإسقاط طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من مركز الدعم اللوجستي (فكتوري سابقاً) في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المسيرة عولجت وأسقطت قبل وصولها إلى هدفها.