الدفاعات الجوية تُسقط طائرة مسيرة في أربيل وأخرى بحقل نفطي جنوبي العراق

شفق نيوز- أربيل/ البصرة

اعترضت الدفاعات الجوية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة مسيّرة وأسقطتها قرب مطار المدينة، في حين سقطت طائرة مسيّرة هي الثانية خلال ساعات في حقل نفطي بمحافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال مصدر أمني لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيّرة وأسقطتها قرب مطار أربيل بإقليم كوردستان"، من دون تحديد الخسائر أو الموقع المستهدف.

أما في محافظة البصرة، فأفاد مصدر أمني بسقوط طائرة مسيّرة ثانية، مساء اليوم، داخل حقل مجنون النفطي غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث لم يؤدِ إلى وقوع إصابات أو أضرار".

وكان مصدر أمني في محافظة البصرة، أفاد في وقت سابق يوم الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيّرة داخل حقل مجنون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة سقطت مساء اليوم، داخل الحقل، دون وقوع أية أضرار مادية أو بشرية".