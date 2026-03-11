الدفاعات الجوية تعترض 7 مسيّرات قرب مطار بغداد الدولي

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية تمكنت من معالجة سبع طائرات مسيّرة حاولت الاقتراب من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المسيّرات حاولت التقرب من مركز الدعم اللوجستي داخل قاعدة (فكتوري) سابقاً في محيط مطار بغداد، قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من التعامل معها.

وأضاف، أن دوريات أمنية تجوب مناطق الكرخ القريبة من المطار بعد ورود معلومات عن سقوط مقذوفات في شوارع ومنازل بالمنطقة، للتحقق منها ومعالجة أي مخلفات محتملة.

وأمس الثلاثاء، أفاد مصدر أمني، بأن طائرات مسيّرة استهدفت محيط (قاعدة فكتوري) في مطار بغداد الدولي، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط ثلاث مسيّرات، فيما سقطت أخرى داخل محيط القاعدة، دون تسجيل إصابات بشرية.