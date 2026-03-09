الدفاعات الجوية تسقط مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

قال مصدر أمني، فجر الاثنين، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إبعاد وإسقاط طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من محيط قاعدة فكتوريا داخل مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث تم من دون تسجيل إصابات أو أضرار وفق معلومات أولية.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة هجمات مماثلة طالت القاعدة نفسها خلال الأيام الماضية.

وتقع قاعدة فكتوريا في محيط مطار بغداد الدولي، وتُعد من المواقع التي تضم قوات ومستشارين تابعين للتحالف الدولي، ما يجعلها من أبرز الأهداف المحتملة للهجمات مع اتساع رقعة التوتر الإقليمي.