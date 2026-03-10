الدفاعات الجوية تفشل بالتصدي لطائرة مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية في مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية فشلت في التصدي لطائرة مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاعات الجوية لم تتمكن من إبعاد مسيرة اقتربت من قاعدة فكتوريا وسقطت ضمن محيط القاعدة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأن قصفاً استهدف محيط قاعدة فكتوريا العسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب أسفر عن إصابات.

وقال المصدر إن "قصفاً لم تُعرف طبيعته ما إذا كان بطائرات مسيرة أم صواريخ استهدف مطار بغداد الدولي حيث توجد قاعدة فكتوريا العسكرية الأميركية، وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب العراقي".

وأشار إلى أن "الأنباء الأولية تفيد بحصول إصابات بين منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب".

ولاحقاً أكد مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز، أن الدفاعات الجوية في مطار بغداد الدولي تمكنت من إبعاد وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا.

وبين أن إحدى الطائرات سقطت في العمليات الخاصة لجهاز مكافحة الإرهاب، نافياً تسجيل أية إصابات بشرية جراء القصف.