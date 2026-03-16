الدفاعات الجوية تتصدى لمسيّرة قرب السفارة الأميركية في بغداد.. فيديو

شفق نيوز- بغداد

تصدّت الدفاعات الجوية لطائرة مسيّرة في محيط السفارة الأميركية وسط بغداد، صباح اليوم الاثنين.

وقال مصدر أمني، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع طائرة مسيّرة في محيط السفارة الأميركية وسط العاصمة بغداد، مشيراً إلى إطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

وكانت السفارة الأميركية في بغداد قد أصدرت تنبيهات أمنية عدة آخرها، أمس الأحد، دعت فيه مواطني الولايات المتحدة إلى مغادرة العراق "فوراً" وعدم الاقتراب من مبنى السفارة او مبنى القنصلية في اربيل، على خلفية تصاعد التهديدات والهجمات التي تستهدف المصالح والأفراد في البلاد.