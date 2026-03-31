الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية في قاعدة بلد الجوية شمالي المحافظة، تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة بعد رصدها تحلق في محيط القاعدة، وسط حالة استنفار أمني.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "منظومات الدفاع الجوي داخل القاعدة رصدت تحليق طائرة مسيّرة مجهولة المصدر، وعلى الفور تم تفعيل إجراءات التصدي لها، وتم إسقاطها قبل وصولها إلى الأهداف الحيوية داخل القاعدة".

وأضاف أن "صفارات الإنذار أُطلقت داخل القاعدة بالتزامن مع عملية التصدي، فيما اتخذت القوات الأمنية إجراءات احترازية مشددة تحسباً لأي طارئ"، لافتاً إلى أن "الجهات المختصة باشرت بمتابعة مسار الطائرة وتحديد مصدرها".

وأشار المصدر إلى أنه "لم تُسجل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الحادث"، مؤكداً استمرار حالة الاستنفار في محيط القاعدة.

وتشهد القواعد العسكرية في العراق بين الحين والآخر محاولات استهداف بواسطة الطائرات المسيّرة، ما يدفع القوات الأمنية إلى تعزيز إجراءات الحماية والتصدي لأي تهديدات محتملة.