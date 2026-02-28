الدفاعات الجوية الأميركية تسقط طائرة مسيرة قرب مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، فجر اليوم الأحد، باسقاط الدفاعات الجوية لقاعدة فكتوريا في مطار بغداد لطائرة مسيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاع الجوية في قاعدة فكتوريا تصدت لطائرة مسيرة حاولت التقرب من القاعدة وتتمكن من اسقاطها دون حادث يذكر".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، ألعنت فجر اليوم الأحد، عن استهداف مواقع عسكرية عراقية بـ9 طائرات مسيرة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الأمنية، تمكنت الدفاعات المختصة من رصد وإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف أحد المواقع العسكرية داخل قاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار، أعقب ذلك إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين حاولتا استهداف الموقع ذاته".

وأضافت "كما تم، في أوقات مختلفة من يوم أمس، رصد وإسقاط خمس طائرات مسيرة أخرى حاولت استهداف مواقع عسكرية في محافظة البصرة"، مبينة "بذلك يكون مجموع الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها تسع طائرات، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".