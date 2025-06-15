تحديث.. اعتراض طائرة مسيرة متوجه من ديالى إلى إيران

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بأن دفاع جوية اعترضت طائرة مسيرة مجهولة فوق محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطيران المسير كان متوجهاً الى الأراضي الإيرانية قرب منفذ المنذرية الحدودي، مرجحاً أن الطائرة قد تكون إسرائيلية"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

يذكر أن مصدراً أمنياً أفاد وكالة شفق نيوز، بنشر دفاعات جوية قرب حقل نفطي جنوبي العراق، وذلك بالتزامن مع التوترات الإقليمية.

يُشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلاً"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.