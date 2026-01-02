"الدعلج".. مقتل قيادي في التيار الصدري جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمقتل قيادي بارز في التيار الصدري، على يد مسلحين وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على قيادي بارز في التيار الصدري يلقب بـ(الدعلج) بمنطقة حي المعلمين وسط العمارة مركز المحافظة، وأردوه قتيلاً".

وبين المصدر، أن "المجنى عليه مطلوب للقضاء بعدة جرائم أبرزها اتهامه بقضية مقتل القيادي في عصائب أهل الحق (وسام العلياوي) قبل سنوات".

وكانت حركة عصائب أهل الحق، قد أعلنت يوم الجمعة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019، مقتل مدير مكتبها في محافظة ميسان وشقيقه، جراء هجوم مسلح على مقرها.

وقالت الحركة في بيان آنذاك، إن مدير مكتبها في ميسان "وسام العلياوي" وشقيقه "عصام" قتلا جراء هجوم مسلح على مقر الحركة بالمحافظة.