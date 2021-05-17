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الداخلية توضح حقيقة موافقة الكاظمي على إلغاء الشرطة الاتحادية

Category: أمـن

Date: 2021-05-17T20:16:47+0000
الداخلية توضح حقيقة موافقة الكاظمي على إلغاء الشرطة الاتحادية

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، توضيحا بشأن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول أنباء عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة، على هيكلة ملاك الفرقة الآلية شرطة اتحادية الى قيادة فرقة الرد السريع.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تنفي هذه الانباء جملة وتفصيلا، وتدعو الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية حصرا".

وأشارت إلى أنه "في حال وجود أي توجيهات او تعليمات عن دمج او إلغاء تشكيل من تشكيلاتها تعمل على ايصاله الى الرأي العام بكل شفافية مع بيان الأسباب".

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